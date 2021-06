Les procureurs de Tulle et Brive réclament plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales

"La lutte contre les violences conjugales est une priorité nationale, elle est une priorité de chaque procureur de la République et des magistrats de son parquet". C'est ainsi que François Fournié commence son communiqué comme pour rappeler que les procureurs sont bel et bien mobilisés contre ces violences. Le procureur de la République de Tulle, comme Émilie Abrantès, sa collègue de Brive, a publié un communiqué ce matin réclamant des moyens pour lutter contre ces violences conjugales.

Des milliers de procédures chaque jour

Des affaires en hausse, comme partout ailleurs, sur le ressort de Tulle souligne François Fournié "sans pouvoir vraiment fournir une explication sur les raisons de cette augmentation". Qui ajoute : "on semble aujourd’hui principalement vouloir y trouver à tout prix une responsabilité de l’autorité judiciaire sur fond de dysfonctionnements et défaillances du système, comme si le fantasme d'une société sans meurtre et sans violences était possible". Et de rappeler que les procureurs traitent chaque jour des milliers de procédures, "souvent dans l’urgence, et ce 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils prennent, chaque jour, chacun, plusieurs dizaines, voire centaines de décisions, en fonction des éléments dont ils disposent."

Trois magistrats à Tulle

Et en fonction des moyens qu'ils ont. Le procureur de Tulle rappelle qu'en l'espèce la France est classée 44ème sur 45 en nombre de procureurs pour 100 000 habitants. Ils sont 3 par parquet alors que la moyenne est de 12. Trois c'est justement le nombre de magistrats au parquet de Tulle. "Soyons clair on n'a pas besoin à Tulle d'être 12". Mais être 4 ne serait pas du luxe loin de là. François Fournié ajoute que ce manque de moyens se retrouve à tous les échelons : des travailleurs sociaux, des enquêteurs, des juges, des agents de probation etc.