Les producteurs de carottes des sables en justice pour sauver leur production

Impliqués dans une affaire de trafic et d'usage de produits phytosanitaires interdits, cinq producteurs de carottes des sables de la Manche doivent détruire leur production. Ils viennent d'attaquer cette décision devant le tribunal administratif de Caen.

L'affaire avait fait grand bruit cet automne dans la Manche. Le parquet de Coutances médiatisait le résultat d'une enquête d'envergure ayant permis de remonter un vaste trafic de produits phytosanitaires interdits, importés d'Espagne et utilisés par quelque 14 producteurs de carottes des sables du secteur de Créances. Dans cette affaire, cinq légumiers s'étaient vus notifier de la part de la Brigade Nationale d'Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires, l'obligation de détruire leur production.

Demande de suspension en urgence devant le tribunal

Ce mardi 8 décembre à Caen, leur avocat M° Yvon Martinet a déposé un recours devant le tribunal administratif. Il demande la suspension en urgence de cette obligation de destruction. Pour l'avocat, il s'agit d'une sanction aux conséquences irrémédiables tant au plan économique que social. Par ailleurs, elle est prise en amont d'un éventuel procès sur des éléments de droit discutables. Des arguments que le tribunal va examiner avant de rendre sa décision lundi 14 décembre prochain.

Des indemnisations attendues pour la filière

Cette action en justice est le deuxième acte de la contre-attaque de la filière "carottes de Créances". Car au nom cette fois de 11 producteurs incriminés, mais aussi du Syndicat des producteurs de carottes, M° Yvon Martinet a également transmis lundi 7 décembre au ministère de l'agriculture, une demande d'indemnisation du préjudice des maraîchers. Il s'agit d'obtenir réparation de la part de l'Etat suite à l'interdiction d'utiliser le fameux pesticide interdit depuis 2018, sans disposer d'alternative. "Les producteurs ont vu leur production baisser et ont dû faire face à la concurrence jugée déloyale des producteurs de pays européens dans lesquelles le pesticide reste autorisé. Et tout cela, sans aide ni compensation de l'Etat malgré des promesses formulées par plusieurs ministres de l'agriculture, et par le président de la République lui même", dénonce l'avocat.

Si la demande d'indemnisation devait rester sans réponse, une action en justice devant le tribunal administratif sera également engagée.