Les producteurs de Clairette de Die vont pouvoir créer de nouveaux vins mousseux

C'est une bonne nouvelle qui arrive dans un contexte morose pour les producteurs de Clairette et de crémant de Die. Une loi, datant de 1957, les empêchait d’élaborer des vins mousseux autres que ceux des appellations d’origines contrôlées du territoire. Le texte a été abrogé ce jeudi 27 mai à l'Assemblée nationale, après deux ans de travail des parlementaires drômois. "Cela nous ouvre de nouvelles perspectives", explique Fabien Lombard, le président de l'appellation, très satisfait de cette décision.

En 2016, les producteurs avaient lancé la Clairette rosée. Quelques mois plus tard, le conseil d'État, saisi par des producteurs de Cerdon (un vin pétillant rosé de l'Ain), avait retoqué cette décision. Les magistrats avaient expliqué qu'il n'existait pas historiquement d'AOC de vin pétillant rosé dans le Diois et donc que les vignerons ne pouvaient pas en produire. À cause de la loi de 1957, ils se retrouvaient dans une impasse, avec l'impossibilité de créer de nouveaux vins mousseux et donc de produire autre chose que de la clairette.

à lire aussi La fin de la Clairette de Die rosée ?

Avec l'abrogation de cette loi, les vignerons du Diois vont pouvoir expérimenter de nouvelles choses. "La décision tombe avant les vendanges, donc on peut estimer qu'il y aura un pétillant rosé du Diois dans les caves en 2020", se réjouit Fabien Lombard. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les vignerons, qui pourront faire évoluer les cahiers des charges des AOC du Diois dans plusieurs années. "Je pense qu'il nous faudra quatre, cinq ans pour créer l'appellation Clairette de Die rosée", estime Fabien Lombard.