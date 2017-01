Les producteurs de lait du Bas-Rhin condamnent les promotions dans les supermarchés

Opération coup de poing de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin ce mercredi matin. Une dizaine de producteurs laitiers se sont rendus dans des supermarchés de Schweighouse-sur-Moder et de Marmoutier. Ils ne tolèrent plus les promotions massives.

Une dizaine de producteurs laitiers ont investi les rayons frais de deux supermarchés ce jeudi matin à Schweighouse-sur-Moder et Marmoutier, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin. Ils ont collé des étiquettes sur des produits pour sensibiliser les consommateurs sur la crise du lait.

Les agriculteurs ne tolèrent pas les promotions massives actuellement pratiquées par la grande distribution, alors qu'eux-mêmes se remettent péniblement d'une crise sans précédent. Pour Didier Braun, producteur de lait à Hoffen, près de Soultz-sous-Forêts : "c'est un peu paradoxal puisqu'on a envie d'avoir le consommateur de notre côté donc on n'a pas forcément envie qu'il paye les produits plus chers mais on espère quand même nous, au niveau des producteurs, avoir un retour de l'amélioration du marché des produits laitiers."

Des étiquettes pour dénoncer les promotions sui les produits laitiers © Radio France - Marie-Thérèse Koehler

Le prix payé au producteur a baissé en moyenne de plus de 50 euros les mille litres entre 2014 et 2016.