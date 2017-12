Deux jours après le drame de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, les professionnels du transport témoignent, ce samedi sur France Bleu Roussillon. Ils racontent leur quotidien, les conditions de travail et leur formation.

Pyrénées-Orientales, France

Ils sont au coeur de l'évènement depuis quelques jours. Les conducteurs de trains, de bus, de cars scolaires répondent aux questions que la population des Pyrénées-Orientales se pose depuis le drame. Comment travaillent-ils ? Sont-ils formés pour affronter toutes les situations ?

Jean-Louis Alvarez, cheminot à la retraite, a longtemps travaillé sur la ligne du Train jaune dans les Pyrénées-Orientales. "Je pense à cette conductrice d'autobus, qui a vu le train arriver sur elle, sûrement sans pouvoir réagir. Et je pense au conducteur du train qui, lui, n'a qu'une vitre pour se protéger."

"Une fois le train lancé à une certaine vitesse, le conducteur sait qu'il ne peut rien faire."

L'ancien professionnel décrit des conditions de travail strictes pour la sécurité de tous. "Le conducteur du train reçoit une autorisation de démarrer, donc il s'attend à ne rien avoir sur la voie. Le problème d'un véhicule sur un passage à niveau fait peur à tous les conducteurs de train. Car une fois que le train est engagé à une certaine vitesse, le conducteur sait qu'il ne peut rien faire à part freiner."

Jean-Louis Alvarez l'assure : "Les conducteurs reçoivent une formation extrêmement poussée."

Chaque année, une centaine de collisions entre des trains et des véhicules sont comptabilisées en France.

Régis Culot est conducteur de bus à la régie du transport du département des Pyrénées-Orientales. Cette régie a, entre autres, la compétence des transports scolaires. "Les conducteurs de bus sont de grands professionnels. Ils disposent d'un permis particulier, _un titre professionnel parmi les plus durs à obtenir_."

"À un passage à niveau, on jette toujours un oeil à droite et à gauche."

Régis Culot, également représentant du syndicat des chauffeurs de bus UNSA, décrit un véritable suivi des conducteurs. "Il y a des tests psychotechniques, psychologiques, nous avons _des formations tous les cinq ans_. Nous repassons le code de la route régulièrement, avec des conditions drastiques."

Et toujours, une grande vigilance sur la route. "À un passage à niveau, on jette toujours un oeil à droite et à gauche, même si les barrières sont levées."

"Au démarrage du bus, nous avons un éthylotest", rappelle Régis Culot. "Le test se remet à zéro au bout de trente minutes. Donc le conducteur est obligé de souffler de nouveau dans l'éthylotest pour redémarrer le bus."

Le procureur de la République de Marseille, saisi de l'enquête, a fait un premier point sur l'enquête ce vendredi soir. La conductrice du bus n'a pas encore été entendue par les enquêteurs.