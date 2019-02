Les profs du collège Bechet d'Antibes écrivent au ministre de l'Éducation pour demander le départ de leur principal

Antibes, France

Les enseignants du collège Sidney-Bechet d'Antibes ont écrit ce jeudi au ministre de l'Éducation nationale. Après deux jours de grève suivie à près de 60% de l'effectif, ils demandent solennellement le départ de leur principal, Jean-Jacques Barbaroux, accusé notamment de violences, de harcèlement moral et sexuel.

Le principal a été suspendu cinq mois en août dernier pour ces faits. Une enquête administrative a été ouverte par le ministère. Finalement, il a écopé d'un blâme et a pu réintégrer son collège ce lundi. Du coté judiciaire, deux plaintes ont été déposées, l’enquête est en cours.

La lettre ouverte

"Monsieur le Ministre. Nous, équipe éducative du collège Sidney-Bechet à Antibes, souhaitons exprimer notre désarroi et notre colère face au retour inattendu de notre chef d'établissement, depuis le lundi 25 février 2019, au retour des vacances, écrivent-ils. Ce dernier s’est rendu coupable d'abus de pouvoir et de propos à caractères sexistes. Il a fait l'objet de deux dépôts de plaintes pour violences physiques et intimidations, non traitées à ce jour. Les victimes sont toujours présentes dans l’établissement. Une enquête administrative a été diligentée par le rectorat. Un conseil de discipline a été réuni au ministère et une sanction de groupe 1 - avertissement ou blâme - a été prise à son encontre."

"On rappelle que ce chef d'établissement a déjà été déplacé et rétrogradé pour des faits similaires. Nous sommes sidérés par ce retour qui nous met en difficulté dans notre pratique professionnelle et fait resurgir un passé douloureux. Nous éprouvons un sentiment d'isolement."

"Nous craignons pour notre intégrité physique et morale."

"Nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de prendre en compte les risques psychosociaux, tant pour les élèves que pour l'équipe éducative. Aujourd’hui, nous craignons pour notre intégrité physique et morale. [...] Nous souhaitons éviter un geste de désespoir, un accident lié à cette souffrance. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous faisons appel à votre bienveillance afin de rétablir un climat de confiance et de sérénité au sein de notre établissement qui ne peut se faire qu'en l'absence de Monsieur le chef d’établissement", concluent-ils.