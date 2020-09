Les propriétaires de chevaux dans l'Yonne peu rassurés malgré l'implication des autorités

Le ministre de l'agriculture a annoncé ce mercredi la mise en place d'une équipe de spécialistes pour répondre par téléphone aux propriétaires de chevaux. Plus de 150 enquêtes ont été ouvertes en France suite à des attaques. La gendarmerie de l'Yonne assure qu'elle mène de nombreuses patrouilles.

Dans l'Yonne, la gendarmerie a créé une cellule spécialisée sur les questions relatives aux équidés et mobilise ses unités locales pour assurer la surveillance de terrain

Un numéro vert pour répondre aux questions (0 800 738 908) beaucoup d'éleveurs icaunais n'en voient pas trop l'utilité. Ils aimeraient plus de présence des gendarmes sur le terrain mais cet éleveur du nord de l'Yonne n'y croit pas : "je fais partie des voisins vigilants et ils (ndr : les gendarmes) nous ont dit en réunion l'an dernier qu'ils n'avaient pas assez de moyens, c'est pour cela qu'ils demandaient aux gens de signaler des voitures suspectes. Je ne vois pas comment ils feraient pour mettre des personnels en plus pour s'occuper des chevaux. Je ne compte pas sur les gendarmes pour régler le problème."

La gendarmerie de l'Yonne a engagé des moyens humains

Pourtant la gendarmerie est bien mobilisée sur ce sujet assure le colonel Christophe Plourin, commandant du groupement de l'Yonne : "La patrouille, ce sont les unités territoriales qui le font dans le cadre de leur service courant. Sur les quinze derniers jours, nous avons eu 164 militaires qui ont pu être engagés sur cette opération. Ici au groupement, on a créé une cellule spécifique qui est le point de contact que peuvent avoir les partenaires extérieurs envers la gendarmerie."

Des chevaux très nombreux dans l'Yonne

Mais avec 3.000 chevaux dans l'Yonne, le travail est colossal souligne cet éleveur qui a préféré lui-aussi rester anonyme : "il y en a partout, c'est énorme comme surveillance. Alors, les choses mises en place par le gouvernement et la prise en conscience, on y est un peu sensibles. Mais _ce qu'on voudrait, c'est des résultats_." Autrement dit une interpellation qui dissuaderait d'éventuels imitateurs.

La gendarmerie de l'Yonne dit avoir pris contact avec 178 propriétaires de chevaux et responsables de sites équestres (centres, élevages, gîtes). Elle met à leur disposition une fiche de conseils et un question d'auto-évaluation de la sûreté leurs installations (disponible sur la page Facebook de la gendarmerie de l'Yonne)

Le risque de la médiatisation

Après plusieurs semaines de psychose, de nombreux propriétaires de chevaux estiment que les médias devraient arrêter de recenser chaque nouveau cas de mutilation, car selon eux, cela alimenterait le phénomène.