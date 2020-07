Quatre personnes ont été entendues par les gendarmes ce mardi, les propriétaires du zoo installé près de Lisieux, le vétérinaire et le responsable conservation. L'enquête dure depuis deux ans et demi pour trafic d'espèces animales protégées. Le parc se dit victime d'une dénonciation calomnieuse.

Les propriétaires du zoo du Cerza et deux employés entendus par les gendarmes

"Nous n'avons rien à cacher et nous allons le dire aux gendarmes". C'est le message délivré par le service communication du parc zoologique du Cerza installé à Hermival-les-Vaux près de Lisieux, alors que les deux propriétaires et deux salariés se trouvaient à la gendarmerie de Lisieux. Information révélée par le journal Ouest-France. L'enquête a été ouverte il y a plus de deux ans. "Suite à une dénonciation calomnieuse, accuse le parc, émanant d'une association anti-zoo". Des vérifications ont effectivement eu lieu à plusieurs reprises dans le parc. Contactée, une vétérinaire intervenue lors d'une des inspections confie n'avoir rien trouvé d'anormal.

Deux rhinocéros achetés en 2006 à une ferme de chasse en Afrique et dont la vie était menacée selon le zoo

"Le parc n'a jamais fait de trafic d'animaux, poursuit le service communication. Les seuls animaux que nous vendons sont des chèvres, des lapins et des cochons d'Inde au profit de l'association Cerza conservation". Le Cerza a acquis deux animaux en 2006, deux rhinocéros qui se trouvaient dans une ferme de chasse en Afrique. "Leur vie était menacée, nous les avons achetés pour le "prix d'un coup de fusil", selon l'expression". Le zoo dit avoir tous les papiers pour le prouver.

Les animaux qui arrivent régulièrement dans le parc, comme en 2018 les deux ourses polaires Mona et Nicky circulent dans le cadre d'échanges entre zoos. Le but de ce programme d'élevage est de conserver les espèces et d'éviter la consanguinité.