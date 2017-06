Les proxénètes mafieux rackettaient les prostituées, y compris à Poitiers

Un réseau de proxénètes particulièrement violent, vient d'être démantelé en France. un réseau qui passait par Poitiers. L'enquête qui a duré 10 mois a permis d'arrêter 14 suspects.

Des arrestations à Poitiers, mais aussi à Nantes, Nice et Bordeaux... La police française démantèle un réseau de proxénètes. Des malfaiteurs originaires d'Arménie qui avaient pris pour habitude de violenter les prostituées pour les mettre sous leurs coupes.

Le réseau de proxénètes est passé par Poitiers

Ce réseau composé d'hommes âgés d'une trentaine d'années, à la carrure massive et "au mode de fonctionnement mafieux", prenaient rendez-vous avec des prostituées de toute la France, et notamment de Poitiers, les brutalisaient et de les menaçaient avec des couteaux et des armes de poing pour qu'elle leur remette leur argent.

Une enquête de 10 mois

A Poitiers, c'est la Police judiciaire qui a participé à cette vaste enquête pilotée par la JIRS de Rennes, la juridiction inter-régionale spécialisée. Les recherches ont duré 10 mois.

14 suspects arrêtés

Sur les 14 suspects arrêtés, 8 ont d'ores et déjà été mis en examen et écroués, d'après le patron de L'office central pour la répression de la traite des êtres humains.