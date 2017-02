Les prud'hommes de Tours accordent 116.000 euros à l'ancien entraineur du Tours Football Club, Marco Simone

Le licenciement de Marco Simone, à la fin de la saison 2015-2016, était abusif. Le tribunal des prud'hommes de Tours a accordé ce mercredi 116.000 euros à l'ancien entraîneur du TFC, qui demandait un million d'euros.

Le Tours Football Club, représenté par son président Jean-Marc Ettori, est condamné pour le licenciement abusif de l'ancien entraîneur Marco Simone. Les juges des prud'hommes de Tours ont rendu leur décision ce mercredi 15 février. Ils considèrent que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

L'ex-entraîneur italien du TFC, dont le contrat avait été rompu pour faute grave, à la fin de la saison 2015-2016, réclamait plus d'un million d'euros. Le tribunal des prud'hommes lui accorde dix fois moins : le club présidé par Jean-Marc Ettori devra payer au final 116.000 euros en dommages et intérêts, salaires, préavis, et indemnité de congés payés.

"C'est une victoire, on peut dire, morale. C'est une victoire de la justice. Peu importe la somme à payer, même si ça reste des sommes importantes pour un club. Surement il y aura un appel de la part d'Ettori, mais nous aussi on pourrait faire appel. Ce n'est parce qu'on a gagné que ça se termine là" Marco Simone, à la sortie du tribunal

Trois autres membres du staff de Marco Simone avaient également saisi les prud'hommes. Le tribunal accorde à chacun d'entre eux entre 12 et 42.000 euros, ce qui est, là aussi, nettement inférieur à leurs demandes.

L'avocat de Marco Simone a annoncé qu'il allait faire appel de la décision des prud'hommes. Le président du Tours Football Club n'était ni présent, ni représenté, lorsque le jugement a été rendu. On ne sait donc pas si Jean-Marc Ettori va faire appel.