Les pulsions d’un gendarme devant le tribunal de Vienne

Ce mardi 28 février au tribunal correctionnel de Vienne, un gendarme de 46 ans a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. La victime était un jeune homme d'une vingtaine d'années.

Les faits d'attouchements s'étaient déroulés dans les locaux de la brigade de Saint-Jean-de-Bournay. Le gendarme était jusque-là très bien noté par sa hiérarchie. Au moment de son procès, il était toujours en activité, un dossier disciplinaire ayant été ouvert dans l'attente du jugement. Quant à la victime, elle n'avait pas souhaité se constituer partie civile. Elle n’avait dévoilé les faits qu’à l’occasion d’une autre garde à vue, face à un autre officier de police judiciaire.

Des attouchements, et des propos sans équivoque sur Facebook

Nous sommes le 25 juin 2016. L'adjudant interroge un jeune suspect en garde à vue dans une affaire de vol en réunion. Une femme gendarme entre quelques instants dans la pièce, le jeune homme la regarde avec insistance jusqu'à son départ. L'adjudant lui demande ensuite s'il a une érection. L'autre assure que non et pour le prouver baisse son pantalon. C'est alors que le gendarme lui touche les parties génitales à travers son caleçon. Mais les faits n'en restent pas là. Après la garde à vue, l'adjudant va contacter le jeune homme sur Facebook. "Au cours de son audition, j'ai découvert que son parcours d'enfance me rappelait le mien, j'ai voulu le prendre sous mon aile", explique le gendarme qui tente de donner l'image du bon samaritain désireux d'aider le jeune délinquant à revenir dans le droit chemin. « La teneur des discussions n'est pas très éducative », fait remarquer la présidente, qui cite par exemple la phrase : "je te fais un câlin un de ces quatre".

Il a commis l'erreur de croire qu'il aurait pu exister quelque chose entre ce garçon et lui ▬ Maître Frédéric David, avocat de la défense

L'avocat du gendarme évoque un homme qui vit seul dans un désert affectif, et dont la bisexualité est difficile à vivre dans son milieu professionnel. Le procureur de la République, lui, regrette que le prévenu s'obstine dans le déni. "Le discours de l'adulte protecteur, ce n'est pas une défense audible». Il dénonce une forme de trahison de la part d’un officier de police judiciaire. Et il demande une peine de 6 mois de prison avec sursis, avec inscription au FIJAISV, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Réquisitions que suivra le tribunal.