Jeudi dernier, Marie Rizzo, qui vit à Mazères-Lezons, se rend à Pau avec une amie. Elle se gare place de Verdun, et aperçoit un jeune homme en train de se faire verbaliser par la police municipale. Elle connait un peu ce SDF qui fait la manche devant l'agence postale, elle lui a déjà donné un peu d'argent, et s'inquiète donc pour lui. Elle va le voir, et constate qu'il a reçu deux procès-verbaux, en un quart d'heure, pour "occupation abusive de trottoir et espace public, accompagnée de quête de nature à entraver la libre circulation des piétons". "Je me suis dit mais pourquoi ils le verbalisent?!, raconte-t-elle. Ça n'a pas l'air d’être quelqu'un de virulent, d’alcoolisé, à apostropher les gens dans la rue, il est discret, il est assis, il ne dit rien. Je lui ai demandé pourquoi la police l'avait verbalisé, il m'a sorti les deux PV. Je me suis dit là c'est le pompon! Le premier à 14h25, le second à 14h40".

Votre police municipale n'a rien de mieux à faire que de verbaliser 2 fois en un1/4 d'heure,un jeune SDF, pour occupation abusive des trottoirs. Cachez donc cette misère...C'est l'esprit de Noël et des paillettes... à vomir pic.twitter.com/QXnm0JbFRY — marie 🐭 ‏ت (@Yavolimte64) December 14, 2017

Effarée, elle prend les PV en photo et s'adresse au maire directement sur sur le réseau social Twitter, photo des deux PV à l'appui : "je n'ai pas eu de réponse de M. Bayrou ou d'un adjoint au maire, je n'ai eu personne".

La mairie reconnaît une erreur

La mairie admet qu'il s'agit d'une erreur, que ce jeune homme n'aurait pas du être verbalisé deux fois en si peu de temps. La deuxième infraction va d'ailleurs être classée sans suite. La municipalité assure également que les policiers municipaux adressent d'abord un avertissement aux SDF avant de dresser un PV. Mais les sans-abris de Pau eux ont l'impression d'être pris de plus en plus souvent verbalisés.

C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps - Nicolas, SDF

"Ils ne veulent pas qu'on reste dehors, explique Fred, sans domicile fixe, devant le centre d'accueil de jour Le Phare. Ils veulent à tout prix qu'on reste à l'intérieur, mais où? On ne sait pas. Les squats, ils n'en veulent pas. Ils nous verbalisent dès qu'on fait la manche".

Nicolas, lui aussi sans-abri, a déjà été verbalisé parce qu'il buvait une bière : "la canette, c'est normal, dit-il, mais _les PV ça nous arrive tous les jours, soit parce qu'on laisse les chiens détachés dans le parc, soit parce qu'on a la canette_. La canette, c'est 11 euros". Lui paye les amendes, "mais pas les autres. C'est la galère." Il a le sentiment de ne pas être traité comme les autres parce qu'il est SDF : "des fois, ils (les policiers municipaux, ndlr) viennent deux fois dans la journée. On a fait des réunions mais ça ne change pas le problème. La dernière fois, ils sont venus pour les chiens, il y avait d'autres gens qui n'avaient rien à voir avec nous dont les chiens étaient détachés, je leur ai dit mais ils ne sont pas allés les verbaliser. Si on est trois sur le banc avec deux chiens, on est verbalisés, c'est un gros problème. Et c'est tous les jours, c'est ça le problème. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps".

La mairie de Pau assure traiter les sans-abris avec "le plus de considération et d'humanité possible", tout en rappelant que les riverains du parc Lawrence par exemple se plaignent régulièrement du bruit et des rassemblements de SDF plus ou moins alcoolisés. Mais il n'y a aucune consigne donnée aux policiers municipaux. Au contraire, ils sont tenus d'appeler les services d'urgence pour trouver par exemple des solutions d'hébergement pour la nuit.

Le nombre d'appel au 115 a augmenté de 50% l'année dernière dans les Pyrénées-Atlantiques par rapport à l'hiver précédent. Le numéro d'urgence a reçu 5200 demandes, 4% seulement de ces demandes restent sans solution.