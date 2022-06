Les Pyrénées-Orientales ont besoin de conciliateurs de justice

Ils interviennent pour régler à l'amiable des litiges entre locataires et propriétaires ou des conflits de voisinages et ainsi désengorger les tribunaux de ces affaires (qui ne concernent que le droit civil). Les conciliateurs de justice, bénévoles, manquent dans les Pyrénées-Orientales. Leur délégué départemental lance un appel à candidature pour mieux quadriller le terrain. Ils sont 23 sur le secteur, mais il en faudrait au moins cinq de plus.

"On n'a pas beaucoup de monde entre Ille-sur-Têt, Thuïr et Millas, mais c'est surtout dans le Conflent que c'est difficile, puisqu'on n'a personne. Il y a un conciliateur basé à Prades, qui monte quand il peut, mais s'il y a de la neige par exemple, il n'y va pas. Ce n'est pas satisfaisant", gronde Lauréal Garcia, délégué départemental des conciliateurs de justice dans les Pyrénées-Orientales, rattaché au tribunal judiciaire de Perpignan.

Les conciliations obligatoires dans certains cas

D'autant que les demandes de conciliation se multiplient. Elles sont même devenues obligatoires en janvier 2020 pour tous les litiges de droit civil inférieurs à 5.000 euros. Comme ce point est relativement méconnu, certaines structures associatives dirigent leurs clients vers les conciliateurs de justice. C'est l'un des rôles de l'ADIL 66, l'Agence départementale d'Information sur le logement dans les Pyrénées-Orientales, pour des différends entre locataires et propriétaires comme des dépôts de garanties non rendus ou des trop perçus de CAF.

"Le rôle du conciliateur, c'est d'amener les personnes à trouver elles-mêmes la solution au différend qui les oppose. L'intérêt de la conciliation, c'est qu'elles sont elles mêmes actrices de cette solution, puisqu'elles vont être amenés à être force de proposition. Souvent nos clients sont satisfaits de passer par cette intermédiaire plutôt que de passer par de longues procédures au tribunal", affirme Fanny Brunet, juriste et directrice de l'ADIL 66.

Sur les plus de 1.300 dossiers gérés par les conciliateurs de justice des Pyrénées-Orientales en 2021, la moitié ont été réglés à l'amiable.

Comment devenir conciliateur de justice ?

Et pas forcément besoin d'être un professionnel du droit. "Il vaut mieux connaître un peu le droit civil. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste du droit, à la base je suis informaticien. Ce qu'il faut, c'est une capacité d'écoute, de l'empathie. Il faut aimer les gens, de la disponibilité et être diplomate si possible", précise Lauréal Garcia.

"En revanche, ça me paraît important de maîtriser l'outil informatique. Si on ne connaît pas le droit, il faut chercher. Chercher sur internet. Mais bon, les litiges reviennent régulièrement. Et après, on n'est pas obligé non plus de connaître la loi parce qu'on ne dit pas la loi, on n'a pas le droit de dire la loi. On n'est pas juge. Donc on écrit lorsqu'il y a un constat l'accord qu'il y a eu entre les personnes sans faire référence à la loi", poursuit le délégué départemental des conciliateurs de justice.

Si vous êtes intéressé pour devenir conciliateur, vous pouvez contacter Lauréal Garcia au 06.38.33.76.63, puis assister à une ou plusieurs conciliations avant d'envoyer une lettre de candidature au magistrat.

C'est ensuite la cour d'appel de Montpellier qui valide ou non votre candidature.