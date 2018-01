Les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude rejoignent la liste des départements placés en vigilance orange par Météo France. L'alerte pour pluie-inondation et orages commence ce samedi soir à minuit. Elle reste valable jusqu'à dimanche soir minuit.

Saint-Laurent-de-la-Salanque, Pyrénées-Orientales, France

On attend jusqu'à 130 millimètre de précipitations par endroits d'ici dimanche soir minuit dans les Pyrénées-Orientales. Les fleuves et les rivières, comme le Tech, le Réart, la Têt et l'Agly, sont particulièrement concernés. Il n'y a pour l'instant aucune alerte pour vagues submersions décrétée par Météo France, mais les pompiers des Pyrénées-Orientales évoquent un risque, et appellent à la prudence.

Les crues pourraient être rapides

Les secours redoutent une rapide montée des eaux près des fleuves et des rivières. "Il n'a pas plu depuis plusieurs semaines dans le département. Le sol est très sec, il n'aura pas le temps d'absorber la quantité d'eau", explique le capitaine Sophie Polteau du centre opérationnel des Sapeurs-Pompiers 66.

Les conseils du Capitaine Sophie Polteau du centre opérationnel des sapeurs-pompiers 66 Copier

Dans certaines communes, comme à Saint-Laurent-de-la-Salanque, les services municipaux sont en alerte. "Les camions ont fait le plein de carburant pour pouvoir intervenir rapidement si nécessaire", précise Alain Got, le maire de la commune.

"Nous avons mis des barrières au bord de l'Agly pour éviter que les gens s'aventurent au plus bas de l'Agly" le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque Alain Got

Les mesures de précaution sont aussi à retrouver sur le compte facebook de la préfecture des Pyrénées-Orientales.