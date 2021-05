Annecy : les pyromanes du quartier des Romains ont été arrêtés

Soulagement dans le quartier des Romains à Annecy touché depuis plusieurs mois par des incendies volontaires de voitures. Après une longue enquête, la police nationale indique ce jeudi soir avoir interpellé les auteurs présumés de ces dégradations. Il s’agit de deux hommes âgés entre 30 et 40 ans, insérés socialement mais avec, pour l’un d’eux au moins, une attirance pour le feu. Ils ont été mis en examen pour destruction par incendie et complicité de destruction par incendie.

"Remarquable travail de police"

Selon les enquêteurs, ils seraient à l’origine d’une quinzaine d’incendie volontaires avec une trentaine de victimes recensées. Les faits ont débuté à l’autonome 2020, le dernier feu de voiture remonte à début mai. Cette enquête et son dénouement est le résultat d’un "remarquable travail de police", indique ce soir la procureure d’Annecy. Il a nécessité de nombreuses heures de surveillance et un important travail de la Police technique et scientifique.