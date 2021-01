La circulation reprend progressivement après la fermeture des quais sur la rive droite de Rouen

Des embouteillages très importants ce jeudi matin à Rouen et ses alentours. Les quais hauts et bas ont été fermés sur la rive droite. Des cailloux ont été retrouvés sur la voie. Un expert est sur place, un mur de soutènement semblait s'effriter.

Gros bouchons à Rouen et autour de Rouen ce jeudi matin. En cause : la fermeture pendant plusieurs heures des quais hauts et bas de la rive droite. Un mur de soutènement semblait s'effriter. Un expert de la ville s'est rendu sur place pour évaluer la dangerosité de la situation. Les quais ont été fermés, mais la circulation reprenait progressivement à 10h30.

Trafic des transports en commun perturbé

Ligne F3: Parcours normal au théâtre des Arts

Ligne F5: Déviation dans les deux sens par la voie rapide et le boulevard de Verdun. Terminus provisoire à Boulingrin. Pas de desserte des arrêts de Théâtre des Arts à Quai de Paris. Correspondance avec le métro au Théâtre des Arts pour se rendre à Boulingrin.

Ligne 8: Parcours normal

Ligne 29: Terminus Provisoire à Mont-Riboudet Kindarena. Pas de desserte du terminus Gare Routières dans les deux sens.

Ligne 33: Déviation vers Pont de la Chapelle par le Pont Corneille. Pas de desserte de l'arrêt Quai de Paris.