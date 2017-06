Les quatre auteurs d'une agression à Pau, arrêtés grâce aux images de vidéo surveillance

Une jeune de 23 ans a été tabassé dans la rue le 14 mais dernier. Les images de la vidéo surveillance des rues du centre ville a permis d'identifier et d'arrêter les auteurs un mois après les faits.

Quatre palois agés de 20 à 22 ans sont jugés ce jeudi après midi à Pau en comparution immédiate. Les derniers ont été arrêtés ce mercredi. Ils sont poursuivis pour l'agression d'un jeune de 23 ans, le 14 mai dernier à l'aube devant un Kebab du centre ville de Pau, près du lycée Louis Barthou. Les quatre ont été confondus par les images d'une caméra.

Des images accablantes

Les images de vidéo surveillance de la voie publique installée récemment ont facilité la tâche des enquêteurs. Ils ont identifié deux des quatre agresseurs, parce qu'ils sont connus des services. Des images qui racontent une agression d'une grande violence. Ils sont 7 ou 8 à aborder le jeune rugbyman, accompagné de 3 copines. Il n'y a pas vraiment de motif, visiblement, si ce n'est l'envie d'en découdre. Et tout de suite, des coups de poings et de tête. Quand la victime est au sol, elle essuie sept coups de pied, sur le haut du corps et la tête. Les derniers coups sont donnés alors que le jeune homme est inconscient au sol. Il est solide parce qu'il n'est pas sérieusement blessé finalement. Mais le parquet a décidé la projection des images lors du procès. Pour que tous le monde se rendent bien compte de la violence à l'audience.

Enquête et procès express

Tous les acteurs ont donc été identifiés. Les 3 premiers ont été interpellés à Pau. Le quatrième avait fuit chez sa mère à Charleville Mézières dans les Ardennes. Les policiers de Pau sont allés le chercher là bas. Il leurs a échappé, mais sa mère l'a convaincu de rentrer à Pau. La police l'a interpellé à sa descente du train ce mercredi matin. Le procès doit avoir lieu ce jeudi après midi.