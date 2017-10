Les quatre bourreaux d'Ordiarp condamnés à des peines allant de 2 à 10 ans de réclusion.

Apres quatre jours de débats à Pau le verdict est tombé dans l'affaire des " bourreaux" d'Ordiarp. Des peines de 4 à 10 ans de prison ferme ont été prononcées à l'encontre de trois et une femme. En 2010, sur commune Souletine, ils avaient fait vivre un calvaire à une jeune maman handicapée mentale.

Apres 4 jours de débats très douloureux et sept heures de délibéré le verdict est tombé dans la nuit de jeudi à vendredi devant la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques réunie au Palais de Justice de Pau. Des peines de 2 ans, 4 ans ( dont un an avec sursis), 7 ans et 10 ans de réclusion cri!criminelle ont été prononcées à l’encontre des 4 personnes jugées pour " viols" et " violences". Dans le cas des deux décisions les plus sévères les jurés sont allés au delà des réquisitions de l'Avocate Générale Orlane Yaouanq.

Des viols répétés

Les faits remontent à l'année 2010 sur la petite commune souletine d'Ordiarp où une famille s'est acharnée sur une jeune maman de 27 ans souffrant de graves déficiences mentales. Gisèle était devenue le souffre douleur de la maison. Entre les quatre murs d'un appartement insalubre au dessus de la discothèque le "coucou des bois" la victime, qui avait quitté le domicile de son père, est devenue le jouet sexuel des hommes. Victime de viols et violences sexuelles répétés, Gisèle, a également du subir des brûlures de cigarettes, des douches froides, des insultes et des humiliations quotidiennes. Même sa petite allocation d'adulte handicapée lui était confisquée par une famille ou l’alcool et la drogue étaient un mode de vie. Personne ne travaillait et c'est la jeune maman qui devait se débrouiller pour aller faire les courses à pied dans les commerces de Mauléon

Tous incarcérés

Les quatre accusés, qui comparaissaient libres et sous contrôle judiciaire, ont été immédiatement écroués à l'issue du prononcé du verdict par la présidente de la Cour d'assises Dominique Coquizart. Ils ont dix jours pour faire appel de ce jugement mais l'affaire devrait en rester là.