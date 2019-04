Les quatre braqueurs du Conflent condamnés à des peines de 10 à 18 ans de prison

Perpignan, France

Jugés pour huit crimes depuis une semaine devant la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, les quatre jeunes braqueurs qui ont semé la terreur en 2016 dans l’arrière-pays catalan sont condamnés ce jeudi à des peines de 10 à 18 ans de réclusion criminelle, au-delà des réquisitions de l’avocat général.

Cagoulés et armés de couteaux, fusils et revolvers, ils pénétraient chez des particuliers en pleine nuit dans des villages de l'arrière-pays (Espira-de-Conflent, Marquixanes, Saint-Jean-de-Barrou, Eus et Ria-Sirach). Surprenant les habitants dans leur sommeil, ils n'hésitaient pas à faire preuve de la plus grande violence pour s’emparer des bijoux, de l’argent, des bijoux, des clés de voiture ou des codes de carte bleue.

La violence avait atteint son apogée le 24 octobre 2016 dans le village d’Eus. Vers 4 heures du matin, ils avaient surgi dans la chambre à coucher d’un couple de retraités. La femme avait été emmenée de force dans une autre pièce, déshabillée et violée par l’un des braqueurs, pendant que ses complices s’emparaient des bijoux et de l’argent.Cette folie criminelle avait pris fin deux jours plus tard, lors d’un coup de filet mobilisant 90 gendarmes épaulés par le GIGN.

La peine la plus lourde (18 ans) revient à Jonas Leperk, l’auteur du viol. Il était également le seul à être en état de récidive.