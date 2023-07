Les quatre commissariats de l'Hérault fonctionnent normalement pour l'instant, selon le patron des policiers

"Les services de police fonctionnent normalement dans l'Hérault " assure Yannick Blouin, le directeur départemental de la sécurité publique ce mardi 25 juillet. "Les missions sur le terrain sont assurées et les plaintes sont prises dans les quatre commissariats de Montpellier, de Béziers d' Agde et de Sète jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qu'il en sera demain."

Le syndicat unité SGP police Fo appelle les policiers au service minimum, auquel il faut ajouter des arrêts maladie en cascade notamment à Marseille après l'incarcération d'un policier de la cite phocéenne suspecté de violence sur un jeune pendant les émeutes du 2 juillet. Le mouvement serait peu suivi dans le département.

"S'ils veulent témoigner leur soutien à ce collègue, il y a d'autres moyens que d'arrêter de travailler"

Le patron des policiers de l'Hérault les appelle à leur responsabilité et rappelle leur rôle de sécurité publique : "On a des gens qui ont besoin de nous sur le terrain et dans les commissariats, je n'imagine pas que l'on ne puisse pas recevoir et prendre la plainte d'une femme qui vient d'être victime de violence."

Il n'y a pas de guerre police/justice dans l'Hérault

C'est que répond de son côté le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bélargent, interrogé a ce sujet alors qu'il dressait mardi le bilan du mois de collaboration entre les polices de la ville et les services de justice dans l'Écusson de Montpellier. "Parce qu'on est soumis aux mêmes problématiques, aux mêmes tensions, aux mêmes contraintes. on est tous particulièrement conscients des difficultés des uns et des autres."

Policiers nationaux, municipaux magistrats ont travaillé ensemble pendant un mois du 8 juin au 7 juillet au sein du groupe local de traitement de la délinquance dans l'Écusson de Montpellier. Voici un bilan de leurs actions :

1.172 hommes et femmes mobilisés sur 200 opérations ,

5.258 personnes contrôlées

63 gardes à vue dont 12 mineurs. ( pour des vols, agressions et port d'arme)

27 présentations au parquet : soit quasiment une par jour

9 personnes incarcérées

Si le GLTD, ce dispositif exceptionnel, est levé, les patrons de la police nationale, de la police municipale et le procureur de la République assurent que les contrôles et présence dans l'Écusson se poursuivront.

