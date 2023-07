Les quatre mineurs ayant dégradé l'école Edgar Tailhades à Nîmes visés par des mesures éducatives judiciaires

Dans la nuit de lundi à mardi, quatre mineurs de 17 ans ont tenté de mettre le feu à à l'école élémentaire Edgar Tailhades, dans le quartier Vacquerolles, en mettant le feu à une poubelle devant l'établissement scolaire. A leur arrivée, les policiers avaient été visés par des tirs de mortiers d'artifice. L'exploitation des téléphones portables des quatre jeunes et de l'application Snapchat a permis de mettre en évidence leur lien avec le déroulement des faits. Après avoir 48 heures de garde à vue, les adolescents ont été présentés ce mardi à un juge des enfants pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. Ils ont fait l’objet d’un placement sous mesure éducative judiciaire préalable à une sanction, assortie d’interdiction de sortie de leur domicile de 22 heures à 6h du matin et de contact entre eux. Leurs téléphones portables ont été saisis et placés sous scellés.

Pas d'anonymat sur les réseaux sociaux

Dans un communiqué, la procureure de la République de Nimes attire l’attention sur le fait que, "contrairement à des idées reçues, l’utilisation de réseaux sociaux ne permet en aucun cas d’assurer l’anonymat de leurs utilisateurs, lesquels peuvent être identifiés et confondus à raison des discussions entretenues et de la participation à ces groupes de discussion."