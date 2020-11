Les quatre pneus crevés, il tente malgré tout d'échapper aux policiers

Dans la nuit de mardi à mercredi (24 au 25 novembre) un conducteur accompagné d'un passager a refusé le contrôle d'un équipage de Police avenue Alphonse Daudet, à Bagnols-sur-Cèze (Gard). L'homme a pris la fuite

"en adoptant une conduite très dangereuse" selon la police. A plusieurs reprises, il est à deux doigts de percuter les véhicules des forces de l'ordre. Les équipages de police déploient alors le Dispositif d'Interception des Véhicules Automobiles (DIVA) pour tenter de stopper la voiture. Plus efficace et maniable qu'une herse, cette barre en plastique crève les pneus des véhicules et les force à s'arrêter. Malgré les quatre pneus crevés, le conducteur poursuit sa course jusqu'à Tresque.

C'est justement à Tresque que les policiers finissent par intercepter le véhicule. L'automobiliste, dans un premier temps "se rebelle" et refuse de sortir de son véhicule. Il était alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants avec un permis de conduire non prorogé. Certaines catégories de permis de conduire doivent être prorogées tous les cinq ans, plus simplement, le conducteur doit passer une visite médicale. Sont concernés par cette mesure les permis poids lourds ainsi que le permis BE. La conduite d'un véhicule avec un permis non prorogé est passible d'une amende de 90 € et entraîne la perte de 3 points

Il a été placé en garde à vue.