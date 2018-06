Yonne, France

Qu'appelle-t-on un chien dangereux

Depuis 1999, la loi distingue deux catégories de chiens classés comme dangereux : Les chiens d'attaques comme les pitbulls ou American staff, sans pédigrées, font partis de la première catégorie et sont interdits à la vente en France. Les races pures sont en revanche autorisées et appartiennent à la seconde catégorie. D'autres chiens de garde et de défense comme les rottweilers y figurent aussi. Ces molosses sont classés comme dangereux à cause notamment de leurs mâchoires très importantes. La morsure est donc plus grave que celle d'un chihuahua ou d'un yorkshire même si tous les chiens sont susceptibles de mordre. Il ne faut pas l'oublier.

Quelles sont les obligations des propriétaires de ces chiens

Déjà il faut être majeur et ne pas avoir de casier judiciaire. Ensuite vous devrez suivre une formation de sept heures pour savoir comment se comporter avec un chien et prévenir les comportements agressifs. A l’issue de cette formation, vous recevrez une attestation d'aptitude. Vous déposerez ensuite une demande de permis de détention auprès de la préfecture. Attention si vous possédez un chien sans avoir de permis, vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros. Enfin dans l'espace public ces chiens doivent être obligatoirement muselés et tenue en laisse par une personne majeure.

Que faire en cas de morsure

Si vous êtes la victime, allez voir votre médecin même si vous estimez que la plaie n'est pas grave : Le chien peut-être porteur de la rage.

Signaler ensuite l’animal à la police ou aux gendarmes pour éviter une éventuelle nouvelle attaque. On le sait moins mais le maire de la commune peut aussi demander une évaluation comportementale du chien quelle que soit sa taille et sa race. S’il est déclaré dangereux, le propriétaire devra répondre à des obligations comme refaire une formation sur l'éducation, le comportement des chiens et la prévention des accidents par exemple. Ou encore construire un chenil entièrement fermé pour éviter que le chien s'échappe lorsque ses maitres sont absents.

Quel comportement adopter face à un chien errant ou agressif

Il faut absolument rester calme même si cela semble plus facile à dire qu’à faire. Selon Katia Mestrude, comportementaliste animale à Monéteau, il faut s’arrêter, ne pas crier, ne pas courir. Cela indique au chien que vous n’êtes pas agressif. Eviter aussi de le regarder dans les yeux, observer le plutôt du coin de l’œil. Normalement au bout de quelques minutes le chien devrait passer son chemin. Si ce n’est pas le cas et qu’il semble toujours aussi agressif, dites-lui NON ou RECULE d’un ton ferme et autoritaire. Si vous êtes à vélo, descendre et placer le entre l’animal et vous Enfin si par malchance, le chien attaque, adopter la position de la tortue en protégeant votre tête et vos organes vitaux à l’aide de vos bras. Selon Katia Mestrude, il est très rare qu’un chien attaque sans raison. D’ailleurs la plupart des morsures se produisent dans un environnement familier : Huit morsures de chien sur dix se passent au domicile des maitres et sur des personnes connues de l'animal.