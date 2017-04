Les radars mobiles encore plus présents dans la Somme

Après les nombreux accidents de la fin d'année 2016 dans la Somme, la gendarmerie accentue ses missions de sécurité routière. Parmi elles, le renforcement du dispositif de radars mobiles. Les voitures banalisées circulent maintenant 7j/7.

Elles circulent depuis maintenant 3 ans dans la Somme. Trois voitures banalisées de la gendarmerie aux faux airs de Batmobile. Flash infrarouge sous la plaque d'immatriculation à l'extérieur, appareil photo, tablette et disque dur à l'intérieur. Ces véhicules flashent les automobilistes en excès de vitesse dans, les deux sens.

Pas de politique du chiffre

La nouveauté, depuis décembre 2016, c'est ce que ces voitures sillonnent le département tous les jours désormais, à raison de 8h pour chaque véhicule. Le but : mieux sécuriser la route après les nombreux accidents de la fin d'année dernière. "L'idée n'est pas de faire du chiffre ni de la répression, assure le chef d'escadron Stéphane Gamet. Mais bien de rappeler aux automobilistes qu'ils peuvent être flashés à tout moment. Il faut qu'ils se rendent compte qu'un excès de vitesse, cela n'a rien de mineur. C'est la principale cause des accidents de la Somme."

Le système extérieur, caché dans la plaque d'immatriculation, permet de mesurer la vitesse. © Radio France - Adrien Bossard

Avant chaque mission, les gendarmes étudient leur tracé. Les routes ciblées sont principalement celles les plus accidentogènes."Nous allons prendre la départementale 925, direction Doullens", explique l'adjudant Eric Marais. Il laisse le volant à l'un des ses collègues, s'installe côté passager et va s'occuper de la tablette. "Le système extérieur calcule la vitesse des voitures, l'appareil photo se déclenche et renvoie les données sur la tablette. Lorsque nous avons une voiture en excès de vitesse, avec une marge d'erreur supérieure à 10%, la photo apparaît sur cette tablette." A la charge pour l'adjudant de mettre la vitesse, 50, 70, 90, 110 ou 130 km/h en fonction du type de route sur laquelle les voitures à radars mobiles circulent.

Sur cette tablette, les gendarmes peuvent régler la vitesse de la route sur laquelle ils circulent. Et les mauvais élèves ont leur cliché ! © Radio France - Adrien Bossard

Sur les deux premiers mois de l'année 2017, les infractions pour les excès de vitesse sont en hausse dans la Somme : + 300 %, soit 6.500 PV distribués au total. "Cela montre bien qu'il y a encore trop d'incivilités sur la route. A terme, les gens s'y feront, avance le chef d'escadron Stéphane Gamet. Ils finiront par réduire leur vitesse et nous aurons moins d'accidents."