Les ragondins une espèce nuisible en Charente-Maritime qui est chassée depuis des années

Charente-Maritime, France

Les ragondins n'ont qu à bien se tenir, cette espèce de rongeur aquatique est indésirable en Charente-Maritime depuis des années . C'est la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles la FDGDON qui est missionnée par les préfets pour orchestrer la lutte contre ces petits mammifères. En 2019 ce sont ainsi 28 350 ragondins qui ont été tués dans le département

Ragondin piégé - Hugo Berland

Une espèce nuisible

Le ragondin est un mammifère aux longues dents qui cause de gros dégâts dans la nature, notamment sur les berges, le long des cours d'eau ou sur les ouvrages d'art comme les ponts. Mais surtout ce petit rongeur peut transmettre la leptospirose à l'homme, une maladie grave encore appelée maladie du rat, et qui est potentiellement mortelle. Les ragondins se reproduisent très vite, ils ont en moyenne deux à trois portées par an, et leurs petits deviennent fertiles en un an , ce qui explique qu'ils soient toujours aussi nombreux.

les ragondins tués par tir au fusil ou par pié geage

Selon la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles la FDGDON, il existe deux façons de détruire les ragondins: des chasseurs désignés par leurs associations de chasse sont habilités à tirer les ragondins en dehors des périodes de chasse y compris dans des réserves, car il s'agît la non plus de gibier mais d'espèce nuisible. ou alors les animaux sont piégés par des piégeurs agrées ou bénévoles

Ragondin pris au piège - Hugo Berland

2974 ragondins tués dans l'agglomération de Royan

La lutte contre les rongeurs aquatiques fait l'objet d'une convention entre la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON), elle a permis de tuer en 2019 2974 ragondins et 79 rats musqués , la plupart ont été tués au fusil (2235) mais 789 ont été piégés. Autant dire que la chasse a été bonne c'est 57% de mieux qu' en 2018.