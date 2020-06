Les ralentisseurs implantés sur les routes du Var devant la justice ce jeudi

Après des mois d’attente et de débat, le tribunal administratif de Toulon se penche ce jeudi matin sur la légalité des ralentisseurs implantés sur les routes du Var et de la métropole toulonnaise. Deux associations réclament la mise aux normes ou la destruction de plus de 200 dos d'âne.

Les ralentisseurs implantés autour de Toulon et dans le Var sont-ils légaux ? La question est examinée ce jeudi matin (10h30) devant le Tribunal administratif de Toulon, après deux ans et demi de procédure judiciaire. L’Association pour une mobilité sereine et durable (APMSD) et la Fédération varoise des Motards en Colère contestent devant la justice la légalité de plus de 200 ralentisseurs installés par la métropole TPM et le Conseil départemental du Var. Elles réclament la mise aux normes ou la destruction pure et simple de ces installations.

Décret du 27 mai 1994

Selon les associations et leur avocat, ces dos-d'âne et plateaux de type trapézoïdal sont illégaux, car ils ne respectent pas certains critères. "Depuis le 27 mai 1994, un décret réglemente les conditions d'installation des ralentisseurs : ils ne doivent pas dépasser 10 centimètres de hauteur, 4 mètre de longueur. Ils ne doivent pas être implantés hors agglomération. Et dans les agglomération, ils ne doivent pas se trouver sur les axes où passent plus de 3.000 voitures par jour ou à proximité des arrêts de bus", explique Me Patrick Gaulmain.

Selon un audit diligenté en 2018 par le Conseil départemental du Var, deux tiers des 670 ralentisseurs installés sur les routes départementales présentent des anomalies. Des conclusions qui n'ont pas fait évoluer les choses selon Thierry Modolo, président de l'Association pour une mobilité sereine et durable : "Malgré les alertes et les procédures judiciaires, il y a de plus en plus de ralentisseurs autour de nous.

Le Conseil départemental vient d'en installer un à la sortie de La Farlède, à moins de 200 mètres de l'entrée de la commune, près d'un giratoire et des lignes de bus. C'est pareil entre Le Pradet et Toulon ! Deux énormes ralentisseurs ont vu le jour sans respecter les normes : ils font plus de 10 cm de haut et plus de 4 mètres de long... eux aussi sont illégaux" s'agace le président de l'association.

Contactés, le Conseil départemental du Var et la métropole TPM n'ont pas souhaité s'exprimer avant l'audience de ce jeudi.