Les raveurs de Villeveyrac sont partis, le maire est amer, c'était la 36ème rave-party de 2021

Sous la pression des gendarmes les derniers "teuffeurs" sont partis à Villeveyrac ce lundi matin. Vendredi soir entre 1500 et 2000 personnes ont investi un terrain en zone protégée sur la commune pour y fêter le passage à la nouvelle année. Ce lundi matin, ils étaient encore environ 500. Tout le monde a fini par repartir dans le calme.

Et c'est l'heure du bilan : un terrain qui servait notamment de zone pédagogique pour les enfants des écoles de Villeveyrac qui est saccagé, beaucoup de détritus qu'il va falloir ramasser et un maire désemparé.

Je reçois des mails injurieux parce que je ne fais rien... mais qu'est ce que je peux faire ?

"Je suis déçu, écœuré parce que c'est arrivé comme ça le 31 décembre, ils ont bouclé la route départementale sur plusieurs kilomètres et ils ont pris le premier chemin. Ils se sont installés, ils regardent pas. Il y avait le berger qui arrivait l'après midi. Et puis c'est une zone naturelle avec une biodiversité un peu unique, une faune et une flore qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est un écosystème très particulier et là, il va falloir plusieurs mois, plusieurs années pour le reconstruire. Il n'y a pas de toilettes, donc ils font leurs besoins à même le sol. Ils pourraient au moins installer des toilettes sèches, un poste de secours. Moi, je préférerais qu'il y ait une concertation. On pourrait organiser une ou deux rave-party par ans dans un endroit bien localisé, avoir des contacts avec les organisateurs pour leur demander de baisser le son parce qu'il a eu des nuisances sonores aussi. Moi, je reçois des appels en permanence et des mails souvent injurieux parce que le maire ne fait rien. Mais moi je ne peux rien faire contre 1000 à 2000 personnes qui arrivent en même temps le 31. Et moi je n'ai pas fait la fête pour le réveille le 31 !"

Christophe Borgo, le maire de Villeveyrac va participer au nettoyage du site dès ce mardi Copier

Christophe Morgo est désemparé d'autant que ce n'est pas la première fois

"C'est notre 36ème rave-party pour 2021, enfin la première de 2022 mais on en a déjà eu 35 en 2021. Il y a trois ans ont eu 6 000 rêveurs dans le secteur des aux éoliennes. Il a fallu évacuer tous ces raveurs qui venaient souvent de pays étrangers, d'Italie, d'Espagne, dans l'urgence, avec des personnes alcoolisées au volant, drogués également. Chez moi, c'est l'inquiétude parce qu'il y a 3.700 hectares de superficie et 1.800 de zones naturelles. Ils peuvent s'installer n'importe où. On ne peut pas sécuriser et fermer tous les accès. Il y a aussi les promeneurs et les randonneurs. Il y a les vététistes qui utilisent ces chemins magnifiques. Mais il n'y a pas de concertation. On a eu plusieurs réunions avec les organisateurs, mais ils veulent faire ce qu'ils veulent, où ils veulent."

Christophe Borgo a comptabilisé 36 rave-party pour 2021 dans le secteur Copier

Les bénévoles et les agents de la commune vont commencer le nettoyage du terrain dès ce mardi matin.

Par ailleurs dans le cadre des contrôles de gendarmerie menés sur les site, deux hommes ont été placés en garde à vue, l'un pour outrage aux forces de l'ordre, l'autre pour trafic de stupéfiant. Sa drogue a été saisie. Il avait 1900 euros en liquide sur lui. 188 amendes ont été dressées pour détention de stupéfiants, conduite en état d'alcoolémie ou encore circulation sur une zone naturelle.