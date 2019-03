Les réactions après les violences en marge de la manifestation des Gilets Jaunes à Paris

Des scènes de chaos en plein Paris : on n'avait plus vu ça depuis le mois de décembre. Ce 18e samedi de mobilisation des Gilets Jaunes a été particulièrement violent. De nombreuses personnalités, notamment politiques, ont réagi.

"Aucune cause ne justifie cette violence" : ces mots sont signés Edouard Philippe. Ce samedi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu devant le commissariat du 8e arrondissement à Paris. Des violences ont émaillé la manifestation des Gilets Jaunes pour leur 18e week-end de mobilisation. Aux abords des Champs-Élysées, des magasins et des restaurants ont été pillés et incendiés, une banque est partie en fumée, des barricades ont été brûlées. Les images sont impressionnantes.

Pour le Premier ministre, "les actes qui ont été commis [...] ne sont pas le fait de manifestants. Ils sont _le fait de casseurs, de pillards, d'incendiaires, de criminels_." Emmanuel Macron, en week-end dans les Pyrénées, a décidé d'écourter son séjour et de revenir ce samedi soir à Paris.

Tous ceux qui excusent ou qui encouragent ces actes s’en rendent complices. pic.twitter.com/04TLArsxD3 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 16, 2019

Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, condamne également avec fermeté "les insupportables exactions commises". Pour son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, il s'agit "probablement de la journée la plus violente qu'on ait connue depuis le début des mobilisations".

Je me suis rendue sur les Champs-Élysées avec @jdHAUTESERRE et @Comitechamps pour condamner les violences et apporter notre soutien aux commerçants. Une fois encore, les dégâts sont conséquents. Une fois encore, les agents municipaux seront mobilisés toute la nuit pour nettoyer. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 16, 2019

Les Républicains dénoncent "l'impuissance de l'État"

François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains pour les prochaines élections européennes, a lui aussi réagi en marge du Conseil national du parti qui se tenait à Lyon. Pour lui, il est urgent de "mettre fin à l'impuissance de l'Etat. Il est inacceptable de voir que le gouvernement n'arrive pas à maintenir l'ordre dans notre pays".

Comment supporter l’impuissance de l’État devant ces violences répétées depuis des semaines ? Le gouvernement est seul responsable de cette défaite de la force publique face à des bandes de casseurs. Soutien aux blessés, et aux forces de l’ordre. https://t.co/nPDFYR5b6G#Acte18 — Fx Bellamy (@fxbellamy) March 16, 2019

Le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, s'en prend lui au ministre de l'Intérieur. Il demande à Christophe Castaner de "faire son travail, que le gouvernement assume sa mission".

Le Comité Champs-Élysées demande à être reçu à Matignon

Le Comité Champs-Élysées, organisme réunissant magasins, restaurants et musées de la célèbre avenue parisienne, dénonce samedi soir dans un communiqué "les saccages indignes perpétrés par les groupes violents".

La mise en danger de la vie d’autrui et la mise à mal des commerces, notamment sur l’avenue des Champs-Élysées, sont inacceptables." - Communiqué du Comité des Champs-Élysées

Le président du Comité réclame un rendez-vous avec le Premier ministre, Édouard Philippe.