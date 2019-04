Les réactions des Loirétains après l'incendie de Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris défigurée par les flammes. L'incendie s'est déclaré en début de soirée dans le monument le plus visité d'Europe et a ravagé la toiture, les combles et la flèche. Le monde entier a exprimé son émotion et ce mardi matin sur France Bleu Orléans, les Loirétains sont très émus.

Notre Dame, Paris, France

Le monde entier, les yeux rivés sur la Cathédrale Notre-Dame de Paris ce lundi soir. L'incendie s'est déclenché en début de soirée et a rapidement embrasé les combles, la charpente, la toiture et l’emblématique flèche. Si le feu a été maîtrisé dans la nuit, selon une annonce des pompiers de Paris, des "doutes sur comment la structure allait résister" demeurent. Les dégâts sont inestimables. Dans la soirée, Emmanuel Macron s'est exprimé : "Cette Cathédrale, nous la rebâtirons." a-t-il promis.

Les auditeurs sous le choc

Des réactions ont afflué du monde entier, Angela Merkel, la chancelière allemande, le président des Etats-Unis Donald Trump, le président du Conseil Européen Donald Tusk. Plus près de nous, les Loirétains sont nombreux à avoir pris la parole sur l'antenne de France Bleu Orléans ce mardi matin. Chaque appel est marqué d'émotion, comme celui d'Isabelle, qui avoue s'être "endormie devant les images de Notre Dame en flammes, et réveillée dans la tristesse". Le sénateur Les Républicains Hugues Saury, lui, publie un poème de l'orléanais Charles Péguy, en hommage à Notre Dame.

Un sullylois à l'origine de la Cathédrale Notre Dame de Paris

L'historienne et spécialiste du patrimoine Anne-Marie Royer-Pantin s'est dite "Le cœur très serré. C'est toute notre histoire qui part en fumée." Elle explique que de nombreux liens existent entre ce monument et les Orléanais : "La flèche de la Cathédrale Sainte-Croix à Orléans a été reconstruite au 19e siècle et c'est sur ce modèle que la flèche de Notre-Dame de Paris a été conçue deux ans après." D'autant que le monument le plus visité d'Europe a été conçu par Maurice de Sully, originaire de Sully-sur-Loire. "Il était tout modeste, issu d'une famille de paysan, on lui a donné le nom de Sully, son village d'origine, parce qu'il n'avait pas de nom ! C'est lui, devenu chanoine, qui fait poser la première pierre en 1163 en présence du Pape" précise l'historienne, passionnée de patrimoine.

C'est dramatique ces images, je ne pensais pas vivre ça un jour

L'émotion, aussi, du père Christophe Chatillon, le Recteur de la Cathédrale d'Orléans... Lui qui a la responsabilité des offices dans la cathédrale de sa ville, était sous le choc, ce lundi soir, devant les images de l'incendie. "On communie avec Monseigneur Chauvet, l'archevêque de Paris, et avec tous les parisiens. Je ne pensais vraiment pas voir ça un jour, c'est terrible". Christophe Chatillon en tant que Recteur, suit de près, très souvent, les travaux de sa cathédrale à Orléans. "Ce sont des chantiers très encadrés, très surveillés, tout le monde est très vigilant, mais on sait que cela peut arriver, d'autant que la charpente des cathédrales, ce qu'on appelle la forêt, c'est du bois et cela peut s'enflammer très vite".

Je sors de mon silence pour partager mon émotion et ma tristesse face à ce drame qui frappe #NotreDamedeParis Quel choc ! Grande pensée pour toute l’équipe de la cathédrale autour de son recteur Mgr Chauvet #Parispic.twitter.com/53LkbG8icG — Père Christophe Chatillon (@RecteurCat45) April 15, 2019

Un symbole pour tout le pays selon l'évêque d'Orléans

Ce lundi soir les cloches de la cathédrale d'Orléans ont sonné, peu après 22 heures, comme un peu partout en France. Joint par France Bleu Orléans l'évêque d'Orléans Monseigneur Blaquart, a appris la nouvelle de la bouche d'un moine de Saint Benoit sur Loire. "C'est un symbole pour nous tous, au-delà de la communauté catholique, pour notre pays. C'est en plus une semaine particulière, la Semaine Sainte. Cette cathédrale a défié les siècles, comme les autres, la France est fière de ses cathédrales. Mais un incendie est très vite arrivé".