Les réactions des politiques mayennais après la mort d'un professeur dans les Yvelines

"L'horreur à nos portes", tweete le président du département de la Mayenne Olivier Richefou. Ce vendredi un professeur d'Histoire de collège a été égorgé à Conflans-Saint-Honorine dans les Yvelines, une attaque présumée terroriste. L'enseignant aurait fait cours sur la liberté d'expression et partagé avec ses élèves des caricatures du prophète Mahomet, les hommes et femmes politiques de la Mayenne saluent sa mémoire et rappellent leur engagement pour la liberté d'expression.

Le président du département Olivier Richefou tient également à saluer l'engagement des forces de l'ordre, engagés sur place ce vendredi. La député européenne Valérie Hayer rappelle de son côté que "la liberté d’expression est au cœur de la République. La barbarie et l’obscurantisme n’y ont pas leur place". Le député de la Mayenne Yannic Favennec, défend le rôle d'éveil des consciences de l'éducation en diffusant un dessin toujours sur le réseau social Twitter.