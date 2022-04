Les réactions en Isère après l'incendie volontaire de câbles électriques à Villard-Bonnot

Les réactions sont vives en Isère, dans le bassin Grenoblois et le Grésivaudan après l'incendie probablement volontaire de câbles électriques sous un pont. L'acte a privé d'alimentation électrique notamment les sociétés Soitec et ST Microelectronics, et endommagé un pont essentiel aux déplacements

Dans la nuit de lundi à mardi, des câbles haute et moyenne tension ont été incendiés sous un pont enjambant l'Isère entre Villard-Bonnot et Bernin. Un axe routier essentiel pour les transports et déplacements dans la vallée du Grésivaudan, et des câbles essentiels à l'alimentation en électricité des villes de Bernin, Crolles ainsi qu'à la vaste zone commerciale et industrielle située sur ces communes. Parmi les industries touchées, et peut-être d'ailleurs plus particulièrement visées, se trouvent les spécialistes des semiconducteurs Soitec et ST Microelectronics, qui ont du cesser leur production ce mardi matin. Concernant les causes du sinistre le parquet de Grenoble fait le lien avec un incendie, déjà, dans la nuit de dimanche à lundi sur un transformateur RTE à Froges, dans le même secteur, accompagné de symboles anarchistes tracés à la peinture et de slogan anti-ST Micro, accusée d'être trop vorace en électricité. Un incendie a priori volontaire donc et qui fait réagir autant le monde économique que politique.

C'est inacceptable - Christophe Ferrari

Pour le président de Grenoble Alpes Métropole Christophe Ferrari "C'est inacceptable [...] On ne peut pas vivre sous cette menace-là [...] On ne peut pas nous laisser nous, cette Métropole, soumis à cette forme de terrorisme qui dégrade le bien collectif et qui sont dans l'idée d'un monde qui n'est pas le monde de demain de toute façon". Le président de la métropole de Grenoble, sur le territoire de laquelle ces incendies ont été nombreux ces dernières années, demande aux autorités d'agir : "C'est sans doute compliqué ces enquêtes mais j'ai l'intime conviction qu'on peut trouver".

La communauté de communes du Grésivaudan touchée sur un de ses axes important

Dans un communiqué la communauté de communes du Grésivaudan, présidée par Henri Baile, "apporte tout son soutien à la filière Nanotechnologique du territoire et tout particulièrement à ST et SOITEC durement touchés par ces incendies et condamne fermement ces actes criminels en espérant que l’enquête aboutira rapidement". Du côté des transports en commun locaux ToutGo, un responsable nous explique que "l'impact est très important puisque que nous avons 4 lignes qui passent sur le pont de Brignoud". Ce mardi matin ce sont essentiellement les scolaires qui ont été impactés. "Les lycéens qui devaient aller sur Villard-Bonnot n'ont pas pu y aller. Les 4 cars étaient bloqués". Côté Brignoud "il y a les lignes régulières G2 et G3 qui passent aussi sur le pont et qui seront impactées avec les services qui s'arrêteront d'un côté et de l'autre". Ce qui veut dire que toutes les personnes qui viennent en train jusqu'à la gare de Brignoud (ligne Chambéry-Grenoble) pour travailler de l'autre côté à Crolles sont bloquées puisqu'en l'état il n'est même pas possible d'emprunter le pont à pied.

C'est stupide - Jean-Marc, riverain

Les habitants du secteur eux se sont réveillés dans une ambiance de fumée, d'odeur de plastique brûlé et avec des routes encombrées. Le mari de Sylvie n'a pas pu se rendre au travail. "Il n'a pas pu traverser le pont de Brignoud parce qu'il y avait des flammes donc du coup il a pris la déviation de Champ-Pré-Froges". De toute façon il travaille chez Soitec à Bernin et "quand il est arrivé c'était tout noir [...] et vers 7 heures ils leur ont dit de rentrer chez eux". "Ce matin, poursuit Sylvie, nous on a plein de cendres sur la terrasse, sur la voiture, c'est noir...".

"C'est stupide, dit Jean-Marc, autre riverain, parce que ça impacte des tas de personnes qui ne demandent qu'à travailler tranquillement. Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ça même si c'est en rapport avec ST (ST Microelectronics)... C'est quand même une des plus grosses société d'Europe, qui fait encore des choses qu'on ne fait plus qu'ici dans ce coin là donc je ne vois pas du tout l'intérêt".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chez Soitec les équipes s'affairent pour pouvoir redémarrer au plus vite

L'incendie de ces câbles a coupé l'électricité chez deux entreprises majeures du Grésivaudan, et plus largement du bassin Grenoblois : Soitec et ST Microelectronics. La production de semiconducteurs a été stoppé en pleine nuit chez ces deux société qui emploient plusieurs milliers de personnes. Chez Soitec, 1 700 salariés à Bernin, seules les équipes de maintenance sont au travail. "Ce sont des situations pour lesquelles nous nous entrainons, explique Thomas Piliszczuk, chef du "global business" chez Soitec et qui gère la cellule de crise, on a des équipes qui sont sur place dans les salles blanches pour commencer à préparer le redémarrage. On est encore en train d'évaluer la situation et en fonction il y aura peut-être des lignes qui redémarreront plus tôt que d'autres mais ce sont des procédures qui sont en place". Si la société possède des groupes qui permettent de faire face aux microcoupures, rien ne peut venir l'alimenter quand il y a des coupures de plusieurs heures. Concernant la sécurité "le site ici est très sécurisé, explique Thomas Piliszczuk, mais quand ça se passe en dehors du site, sur le central électrique, là ça devient beaucoup plus compliqué. Là ce sont les autorités qui doivent prendre leurs responsabilité et nous aider à sécuriser absolument tout".

Des images de témoins sur les réseaux sociaux

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

des infos pratiques

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix