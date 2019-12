Les réactions se multiplient après l'incendie d'une oeuvre d'art ce week-end à Poitiers

Poitiers, France

Les réactions se multiplient après l'incendie d'une oeuvre d'art à Poitiers dans la nuit de samedi à dimanche. L'installation de l'artiste Achilleas Souras qui se trouve devant le baptistère Saint-Jean a été partiellement détruite. Elle fait partie de l'exposition Traversées. Le feu est d'origine volontaire.

Après le maire de Poitiers ce matin sur France Bleu, c'est l'un des responsables de l'espace Mendès-France situé juste en face qui a exprimé son indignation. Dans un communiqué, il évoque le déni de l'art, regrette ceux trop nombreux qui applaudissent les incendiaires sur les réseaux sociaux.

Indignation et incompréhension

"Installée entre le Baptistère Saint-Jean et le Musée Sainte-Croix, à deux pas de l’Espace Mendès France, « SOS – Save Our Souls » l’oeuvre Achilleas Souras a été partiellement détruite ce dimanche. Cette forme en igloo composée de gilets recueillis sur les plages de l’île de Lesbos, en Grèce symbolise les tragédies actuelles liées à la migration" écrit Thierry Pasquier.

"L’Espace Mendès France exprime son indignation face à ce geste et sa solidarité avec l’artiste et l’équipe de Traversées. Le rôle de l’art est de provoquer l’émotion, la réflexion et l’échange — à ces égards, cette œuvre est emblématique , c’est bien celà que dénient aux citoyens le ou les incendiaires, ainsi que ceux, bien trop nombreux, qui les applaudissent aujourd’hui sur les réseaux dits sociaux".