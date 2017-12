Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

C'est au cours d'un procès d'assises en appel de quatre membres d'ETA — condamnés pour avoir tué un policier français en 2010 en région parisienne — qu'une des accusés a exprimé, au nom de l'organisation séparatiste, ses "condoléances" à la famille de la victime. Dans la lettre lue à l'audience, ETA reconnaît également que ses actions ont causé des "souffrances pendant (des) décennies". Paroles qui n'avaient alors jamais été exprimées.

"Cette information vient confirmer que nous sommes entrés dans la phase de réconciliation. Car lorsque ETA s'adresse aux victimes et à leurs familles comme elle l'a fait, ça veut tout simplement dire que leur attitude à changé. C'est nouveau et c'est très positif" estime le président de l'agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray. "Maintenant, il faut entrer dans un processus de paix où l'État sera partie prenante, autour de la table, pour aborder cette question majeure qu'est la situation des prisonniers et celle des victimes. Et moi je situe cette déclaration comme une main tendue."

Pour Michel Tubiana, un des artisans de la paix et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, ce geste d'ETA est dans la logique du processus de paix. "Les gouvernements français et espagnol ont une manifestation de la sincérité de la démarche de ces militants. Je crois que cette sincérité sera entendue" espère-t-il.