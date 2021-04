Le pêcheur porté disparu au sud de Jersey n'a pas été retrouvé, le dispositif de recherches a été levé

La préfecture maritime de la Manche a mis un terme aux recherches engagées pour tenter de retrouver un jeune pêcheur tombé à l'eau dans le secteur des Minquiers, entre Jersey et Chausey. Le dispositif a été levé à la nuit tombée, après 13 heures de recherches. L'alerte a été donné le matin aux alentours de 8 heures par l'équipage du navire de pêche malouin le Mascaret 3.

D'importants moyens ont été engagés : un hélicoptère et les canots SNSM de Granville et Saint-Malo étaient dépêchés sur la zone pour entamer les recherches tandis que plusieurs bateaux de pêche présents dans le secteur rejoignaient le dispositif. Tout au long de la journée, les recherches n'ont pas cessé, avec le concours des moyens de sauvetage de Jersey, d'un second hélicoptère, celui de la marine et des patrouilleurs de la gendarmerie.

Dans une eau à 10 degrés seulement, très vite l'espoir de retrouver la victime vivante a fait place au devoir de repêcher son corps à la dérive. Mais hier, les conditions de mer étaient peu propices pour le localiser (les forts coefficients de marée générant de puissants courants). Finalement, après 13 heures d'efforts, à la nuit tombée, le préfet maritime a décidé d'interrompre les recherches Et de lever le dispositif.