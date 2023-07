Les recherches arrêtées ce lundi après la disparition d'un jeune homme au Porge

À peine la saison commencée et déjà les premiers secours en mer. Un jeune homme de 20 ans est porté disparu depuis ce dimanche soir sur la plage du Porge. Il s'est retrouvé en difficulté, emporté par les vagues, alors qu'il se baignait avec deux amis, à un kilomètre au sud du poste de secours. Ses amis, eux, ont pu être secourus par les sauveteurs. Un gros dispositif a été déployé pendant trois heures dimanche soir avec notamment deux hélicoptères et un bateau de pêche qui a été détourné par les autorités, sans succès. Les recherches ont été suspendues ce dimanche et ne reprendront pas.

ⓘ Publicité