Les recherches continuent après la disparition de Victorine à Villefontaine

Depuis la disparition de Victorine, 18 ans, samedi 26 septembre au soir, la population de Villefontaine, en Isère, s'est mobilisée pour la chercher... sans succès pour l'instant. Ce lundi midi, la procureur est en discussion avec les parents de la jeune fille.

Un appel a été lancé ce lundi matin pour une nouvelle battue citoyenne à partir de 12h30 à Villefontaine, mais la gendarmerie et la mairie demandent de ne pas s'y rendre. Ces recherches spontanées perturbent l'odorat des chiens cynophiles de la gendarmerie et pourraient détruire des indices.

À la mi-journée, la grande sœur de la jeune fille a elle aussi posté un message sur les réseaux sociaux demandant de ne pas suivre ces informations et affirmant qu'aucune battue n'était organisée.

Recherches intenses près d'un étang

Les enquêteurs concentrent leurs recherches autour des deux étangs qui longent le parcours de Victorine, pour rentrer chez elle : l'étang des Fourgères et celui de Saint-Bonnet. L'un des chiens a marqué ce lundi matin un point en direction de l'un des ces deux étangs.

Victorine Dartois, 18 ans, devait rentrer chez elle, à Villefontaine, en Isère, samedi 26 septembre, mais elle n'a plus donné signe de vie depuis un dernier coup de téléphone passé vers 19h00 au niveau du Stade de la prairie. Folle d'inquiétude, c'est sa sœur qui a donné l'alerte et appelé à l'aide via sa page Facebook, écartant d'emblée l'hypothèse d'une fugue.