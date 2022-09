Les recherches continuent en forêt de Desvres pour retrouver l'ancien maire de Rinxent

Bernard Chaussoy, 81 ans, a été vu pour la dernière fois vendredi 23 septembre lors d'une cueillette aux champignons dans la forêt de Desvres (Pas-de-Calais). Entre 200 et 300 bénévoles se sont mobilisés ce samedi pour tenter de retrouver l'ancien maire de Rinxent, en vain.

Les gendarmes de Calais lancent un appel à témoins, après la disparition inquiétante de l'ancien maire de Rinxent, près de Marquise dans le Pas-de-Calais. Bernard Chaussoy et son épouse sont allés cueillir des champignons vendredi matin dans la forêt de Desvres, à une vingtaine de kilomètres au sud. Ils s'étaient donnés un point de rendez-vous mais l'ancien maire de Rinxent n'est jamais revenu. Son sac à champignons n'a pas été retrouvé.

Un hélicoptère, des quad, des motos et des chiens

Ce samedi, 200 à 300 bénévoles ont répondu présent sous la pluie pour le chercher dans la forêt de Desvres. D'importants moyens ont été mobilisés avec une quinzaine de militaires, 16 agents de la protection civile, équipés de quad, de motos, de chiens et même d'un hélicoptère de la gendarmerie.

Les deux tiers de la forêt ont été parcourus et le tiers restant est quasiment inaccessible. Les recherches ont duré jusqu'à la tombée de la nuit et doivent reprendre ce matin. Il n'y a pas d'appel à bénévoles pour ce dimanche, la gendarmerie pilote cette fois seule les recherches à l'aide de chiens.

Maire de Rinxent pendant près de quarante ans

Aucune piste n'est écartée pour le moment. Bernard Chaussoy était maire de Rinxent pendant près de quarante ans, entre 1977 et 2014. Il mesure 1 mètre 70, avec des cheveux gris et un bouc blanc. Au moment de sa disparition, il portait un blouson ocre, un jean bleu et des chaussures de marche. Vous pouvez contacter la gendarmerie de Calais si vous disposez d'informations. Une enquête est en cours.