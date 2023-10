Les recherches continuent pour retrouver Aurélie, un mère de famille longuenessoise disparue

"Elle a 38 ans, elle mesure environ 1 mètre 60, elle est mince, elle a les yeux bleus et les cheveux blonds." David, le frère d'Aurélie, cette Longuenessoise de 38 ans disparu depuis vendredi 29 septembre, reçoit beaucoup d'appels et répète en boucle cette même description ainsi que celle de sa voiture : une Mini Cooper One de 2018 immatriculée ED-095-YX.

Selon lui, cette mère de deux filles, a disparu dans la nuit de vendredi à samedi. "Son ex-mari avec qui elle s'entend très bien avait la garde des filles ce jour là. Quand il est revenu les lui rapporter le lendemain, elle n'était pas là et sa voiture non plus", explique son frère. "C'est une femme droite, elle ne serait pas partie comme ça, elle a ses deux filles qui l'attendent."

Le parquet de Saint-Omer ouvre une enquête

De son côté, le parquet de Saint-Omer a ouvert une enquête pour " disparition inquiétante ". Mais le procureur n'exclut pas la piste d'un départ volontaire. Selon lui, "il n'y a aucun élément qui alimente une piste criminelle."

Les policiers du commissariat de Saint-Omer continuent leurs recherches dans le secteur. Quant à la famille, elle a organisé plusieurs battues dont une ce mercredi 4 octobre qui n'a rien donné. "Son téléphone a borné pour la dernière fois vers 21h30 entre Watten et Éperlecques", assure David, qui explique que les comptes bancaires de la jeune femme n'ont pas bougé depuis sa disparition. "Et on a reçu un appel d’un pêcheur qui est certain à 100% de l’avoir vue à Lynck, dans le dunkerquois, donc on a cherché dans ces zones là. Mais on ne trouve rien, on est épuisé."