Les recherches ont repris pour retrouver Sacha, disparu depuis jeudi dans un secteur hors-piste de l'Alpe d'Huez

Alpe d'Huez, Huez, France

On sait que le jeune homme âgé de 18 ans a pris le télésiège de la Sure sur le domaine de l'Alpe d'Huez pour basculer en hors-piste sur l'autre versant, dans un secteur totalement sauvage. Il y a eu des recherches depuis, mais avec les forts risques d'avalanche de ce week-end, elles n'ont pas pu être approfondies, les sauveteurs ont vu partir des coulées tout autour d'eux et la visibilité était très mauvaise.

Une vingtaine de sauveteurs sont sur le terrain ce lundi

Ce lundi matin, à la faveur d'une meilleure météo, un dispositif important a été mis en place, avec des hommes de la CRS Alpes et des pisteurs secouristes de l'Alpe d'Huez, Vaujany et Oz qui vont parcourir à ski les différents itinéraires possibles dans le vallon de Sardonne et le "hors-piste de la Forêt". Il devrait y avoir en plus une reconnaissance en hélicoptère dans la journée.

Il est tombé un mètre cinquante de neige depuis jeudi

Il n'y a plus aucun espoir de retrouver Sacha vivant au bout de 4 jours, mais même retrouver son corps va être difficile, précisent les sauveteurs. Il est tombé, en cumulé, un mètre cinquante de neige dans ce secteur. Il a pu être emporté par une avalanche qui a été recouverte depuis.

Un appel à témoins a été lancé, sans résultat pour l'instant

L'appel à témoin lancé vendredi par la CRS Alpes n'a pour l'instant rien donné. On n'a pas retrouvé non plus celui qui a pris la photo publié sur le compte Instagram de Sacha jeudi. Mais l'endroit où elle a été prise permet de resserrer les recherches sur la Combe du Bras et le hors piste du Radar.