Les recherches reprennent pour retrouver 3 personnes disparues en scooter des mers au large du Gard

Le Grau-du-Roi, France

Les recherches ont repris ce lundi matin vers 8h30, pour tenter de retrouver 3 personnes portées disparue au large du Grau-du-Roi : un homme, une femme et un adolescent de 13 ans. Ils sont partis du Grau-du-Roi samedi en début d'après-midi. Depuis, ils sont portés disparus. Les images des caméras de vidéosurveillance sont formelles : on voit clairement le scooter des mers quitter le Grau-du-Roi samedi vers 14h : l'homme est au guidon de l'engin, le garçon -qui n'est visiblement pas son fils- est juste derrière lui et enfin, en 3e position, la mère de l'adolescent. Tous les trois portent des gilets de sauvetage rouge.

La sortie, apparemment, était prévue pour durer deux heures, pas plus. Sauf que, assez curieusement, si ce sont d'autres membres de la famille qui ont prévenu la police municipale, ils auraient attendu seulement le lendemain, le dimanche. L'alerte de la brigade de gendarmerie du Grau-du-Roi n'a ainsi été donnée que dans l'après-midi à 15h30, soit 24 heures après la disparition.

Zone de recherche élargie

Très vite, une recherche côtière est mise en place. Et deux hélicoptères sont aussi mobilisés au large : celui de la gendarmerie de Montpellier et le Dragon de la Sécurité civile de l'Hérault. Jumelles à vision nocturne, caméras thermiques, rien n'y fait. Les recherches du Cross Med (moyens nautiques, assistance médicale) sont suspendues dimanche vers 20h.

Elles ont repris ce lundi matin vers 8h30, cette fois avec un avion de la patrouille maritime : un Falcon 50 de la Marine nationale. La zone de recherche est maintenant élargie, en fonction des courants. L'avion quadrille la zone entre Frontignan et Agde, jusqu'à nouvel ordre.

Les recherches lancées ce lundi matin sont prévues pour une durée de quatre heures au total. Les sauveteurs feront un nouveau point à la mi-journée.