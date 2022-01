Les recherches pour retrouver un sexagénaire tombé en mer au large de Sausset-les-Pins stoppées

Les recherches pour retrouver un homme de 63 ans au large de Sausset-les-Pins sont arrêtées ce mercredi. Mardi en fin de journée, il est tombé à l'eau alors qu'il se trouvait sur une petite vedette avec deux autres personnes à un peu plus d'un kilomètre au large de Sausset. Ce sont les deux passagers qui ont prévenu les secours vers 19h30. D'importants moyens ont alors été mobilisés pour le retrouver : un canot de la SNSM, un hélicoptère de la Marine nationale, deux bateaux des pompiers et la gendarmerie. Aux alentours de 00h30 les recherches ont été interrompues en raison des conditions météo et de la température de l'eau.

Les recherches ne reprendront pas, précisent ce mercredi matin les autorités maritimes. Une enquête sera ouverte.