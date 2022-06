Hautes-Pyrénées : les recherches reprennent pour retrouver Anne-Cécile dans le secteur du Balaïtous

Des recherches reprennent pour retrouver Anne-Cécile, la randonneuse béarnaise de 50 ans disparue dans le secteur du Balaïtous fin octobre 2021. Les recherches fonctionnaient au ralenti cet hiver à cause des conditions météo mais elles devraient reprendre petit à petit. Les gendarmes des Hautes-Pyrénées lancent un appel à témoins, cette semaine, pour identifier "Guillaume de Tarbes" qui a signé le livre d'or au refuge du Larribet et qui est susceptible d'avoir croisé Anne-Cécile.

Un témoignage qui pourrait faire avancer les recherches

"On va pouvoir repartir sur zone à partir du moment où il n'y aura plus de neige dans ce secteur", disent les CRS de Gavarnie. La zone est quasiment à 3.000 mètres donc il y a encore beaucoup de neige. Les secours expliquent que ça aura bien fondu dans le courant de l'été et en septembre. En attendant, les recherches vont reprendre avec un drone. Cela avait déjà été réalisé avec un drone et avec un hélicoptère. Mais les CRS expliquent que c'est un secteur très compliqué, "très rocailleux et dans l'idée il faudrait soulever chaque rocher".

Le commandant Gilles Peluhet, à la tête de la brigade de Cauterets et en charge de l'enquête, lance un appel pour retrouver un randonneur qui aurait pu croiser Anne-Cécile la veille de son départ en excursion. Son nom n'est pas très lisible sur le livre d'or du refuge du Larribet. Un certain "Guillaume" ou "Guilhem" ou "Guilhem" de Tarbes. Son témoignage permettrait d'être plus précis dans les recherches. Le livre d'or avait été signé le 24 octobre dernier au refuge du Larribet.