Les recherches se poursuivent après la disparition d'un traileur dans le massif des Écrins

Les secouristes de la CRS-Alpes de Grenoble, appelés ce week-end après la disparition d'un traileur au-dessus de Saint-Christophe en Oisans, ont effectué de nouvelles recherches ce mardi matin sur le terrain, aidés par une vingtaine de bénévoles venus leur prêter main forte. Ce vacancier de 40 ans est parti ce samedi dans le secteur de l'Aiguille du Pas de la Selle (3.596 mètres) ; ce jour-là une cordée qui redescendait l'a croisé vers 14 heures un peu en-dessous du sommet. Les recherches se sont déroulées ce mardi dans le secteur du col de Burlan. Elles n'avaient, en milieu d'après-midi, rien donné.

La CRS-Alpes relance l'appel à témoin

Par ailleurs, les secouristes de la CRS-Alpes recherchent toute personne ayant pu croiser le traileur dans ce secteur samedi, mais aussi sur le sentier de descente du refuge du Soreiller. L'homme porté disparu mesure 1,75m, il a des cheveux courts châtains et porte un t-shirt bleu foncé ou noir, un pantalon sombre et un gilet de trail bleu-gris. Il avait un sac de trail avec deux porte-bidons sur l'avant et des bâtons rouges. Si vous l'avez vu ou si avez des informations, vous pouvez contacter la CRS-Alpes de Grenoble au 04.76.84.70.46 ou au 04.76.84.70.38.