Les recherches se poursuivent au cirque de Saint-Même pour retrouver un jeune randonneur

Ce dimanche, le site était très fréquenté selon les témoins. Pourtant, personne n'a vu le jeune homme de 25 ans, venu passer la journée au cirque de Saint-Même en Chartreuse, à Saint-Pierre d'Entremont, pour faire des photos. Sur place, des visiteurs auraient pu l'apercevoir, s'il était tombé. "Logiquement oui, mais c'est quand même très escarpé. On ne voit pas toujours la rivière. Après, c'est une succession de cascades, avec des petites gouilles. Il est possible qu'on glisse, qu'on tombe dedans, et que d'en haut, on ne le voit pas" explique le capitaine Laporte, de la compagnie de gendarmerie de Chambéry.

Le jeune homme vit à Jarrier, en Maurienne, chez sa mère. Ce dimanche matin, il l'a prévient de son intention d'aller au cirque de Saint-Même pour faire des photos. Il lui envoie d'ailleurs un SMS vers 10 heures, l'informant de son arrivée sur place. Depuis, plus rien. C'est elle qui a alerté les secours, ne le voyant pas rentrer. Sa voiture a effectivement été retrouvée sur le parking du site. Les recherches ont commencé dès le dimanche soir, et se sont poursuivies toute la journée de lundi. Elles reprennent ce mardi matin à 9 heures.

Le jeune homme a pu glisser et tomber dans le Guiers © Radio France - Nicolas Peronnet

Le secteur a déjà été ratissé une première fois. "La priorité est de vérifier des points particuliers, c'est un endroit où il y a trois cascades, où il y a des grottes. Il y a beaucoup de points de chute, il faut vérifier ces endroits-là, avec les spécialistes du PGHM" prévoit le capitaine Laporte, "parce que le secteur est très dangereux, c'est très verglacé, et je ne veux pas mettre mes camarades en danger". Les secouristes du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne sont donc mobilisés. Le capitaine compte également sur l'appui d'une équipe cynophile, avec un chien Saint-Hubert.