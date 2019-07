Les recherches se poursuivent en Ariège après l'appel à l'aide entendu à Arnave

Les pompiers d'Ariège et l'hélicoptère ne sont plus sur la zone de recherches à Arnave mais les gendarmes continuent de vérifier s'il y a du mouvement sur des parkings du secteur. Le samedi 29 juin en début d'après-midi, des habitants ont entendu des cris provenant de la montagne.

Arnave, France

Les recherches se poursuivent à Arnave et dans les environs de ce village ariégeois, situé près de Tarascon-sur-Ariège. Des habitants ont entendu un appel au secours dans la montagne samedi dernier. Un gros dispositif de recherche a ensuite été déployé pendant le week-end : hélicoptère, pompiers, gendarmes et gendarmes de haute-montagne, une battue a même été organisée.

Thomas a 18 ans, il vit avec ses parents dans le hameau Le Fond d'Arnave. C'est lui qui a prévenu les secours après avoir entendu des cris : "Samedi il devait être 14h30 quand on a commencé à les entendre et on a appelé les pompiers à 14h53. _On a entendu avec ma mère, on était deux sur la terrasse en train de fumer : "À l'aide ! À l'aide ! À l'aide !"_, au début c'était flou mais au bout d'un moment on a entendu nettement."

Un cri humain ou un cri animal ?

"Je pensais que c'étaient des gamins mais après on entendait une voix mature crier 'À l'aide !'", ajoute Thomas. "Moi j'ai entendu un homme mais je ne sais pas, c'était loin." Le hameau est situé dans une vallée, l'écho n'aide pas à localiser les cris. Certains habitants se demandent si c'est vraiment un cri humain qui a résonné dans la montagne samedi après-midi, pas sûr pour Serge : "Il pourrait s'agir d'un jeune chevreuil qui a bramé."

Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné. Ce lundi, les pompiers et l'hélicoptère n'étaient plus sur la zone. Pour l'instant aucune enquête n'a été ouverte puisqu'il n'y a pas de disparition signalée.