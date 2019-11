La randonneuse du Blanc qui avait disparu depuis mardi après midi sur l'île de la Réunion alors qu'elle était partie en famille, marcher aux abords du volcan "Le Piton de la Fournaise" a été retrouvée saine et sauve par un groupe de randonneurs.

La randonneuse du Blanc qui avait disparu à La Réunion a été retrouvée "saine et sauve"

Châteauroux, France

Les recherches avaient repris ce jeudi matin sur l'île de La Réunion pour retrouver la randonneuse du Blanc qui avait disparu sur les pentes du volcan "Le Piton de la Fournaise" depuis mardi. Cette femme de 54 ans était partie randonner en compagnie de son époux, son frère et sa belle soeur qui habitent sur place.

Nos confrères de "Réunion La 1ère" ont confirmé à France Bleu Berry qu'elle a finalement été retrouvée à la mi-journée, saine et sauve, par un groupe de randonneurs. Désorientée et ne présentant pas de blessures apparentes, la blancoise a été prise en charge "par les secours et héliportée pour voir un médecin".

Les recherches avaient repris ce jeudi matin et le dispositif avait même été renforcé. Plusieurs dizaines de gendarmes particpaient aux recherches. En début de matinée, deux guides de Haute-Montagne ont été déposés sur place par un hélicoptère pour quadriller la zone de la disparition. Les gendarmes utilisaient également un drone pour ces recherches.