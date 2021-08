Les recherches se poursuivent près de Royan pour tenter de retrouver la fillette portée disparue

Près de 48 heures après les faits, il n'est plus question de retrouver la fillette de 11 ans en vie. Les recherches se sont poursuivies, samedi 14 et dimanche 15 août, en vain. Lundi 16, "les recherches vont continuer", assure la sous-préfète de Jonzac, Estelle Leprêtre.

Tout le week-end, des gendarmes ont ratissé la côte et les rochers, une brigade nautique a sondé les fonds marins, équipée d'un sonar le dimanche. Un hélicoptère a plusieurs fois survolé la zone. Mais la petite fille reste portée disparue. Vendredi 13 août, elle a participé à une sortie plage avec un groupe de sa colonie de vacances, qui logeait à Meschers-sur-Gironde. 19 enfants et deux animateurs. Certains sont partis se baigner et ils ont été surpris par la marée.

"Il faut comprendre ce qu'il s'est passé"

Ce week-end, le périmètre a même été élargi au département de la Gironde, le tout dans des conditions rendues difficiles par la météo. "On va continuer de chercher, promet la sous-préfète. Il faut comprendre ce qu'il s'est passé." Les recherches s'arrêtent à chaque fin de journée, pour reprendre le lendemain. Le 16 août, "les moyens mis en oeuvre pour tenter de retrouver le corps vont diminuer par rapport à ce qu'on a connu ce week-end", précise Estelle Leprêtre.

Ce dimanche 15 août en fin de journée, tous les enfants de la colonie sont rentrés chez eux. Une cellule psychologique est mise en place dans les départements où ils vivent, principalement dans le Loiret et en Seine-Saint-Denis.