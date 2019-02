Les recherches se poursuivent sur le mont Faron pour retrouver un lycéen disparu mardi à Toulon

Un dispositif de recherche est déployé depuis ce jeudi matin sur le mont Faron à Toulon pour retrouver le jeune Julien, disparu depuis mardi. Un hélicoptère et une équipe cynophile ont été mobilisés. Les recherches n'ont à cette heure rien donné.

Toulon, France

Les recherches se poursuivaient ce jeudi sur le mont Faron à Toulon pour retrouver le jeune Julien Zeitoun, disparu depuis le 26 février. Un hélicoptère avec une caméra thermique embarquée a été déployé mardi matin, mais ce dispositif n'a rien donné. Un chien de la sécurité civile n'a pas non plus retrouvé la trace du lycéen, ni même le berger allemand de la compagnie de gendarmerie de Gassin. Le renfort d'un troisième chien était attendu par les autorités jeudi après-midi.

Disparu depuis mardi à Toulon

Elève en classe de 1re S au lycée Dumont-d'Urville à Toulon, Julien Zeitoun porterait un jean noir et une veste bleu foncé. Il est monté avec le téléphérique au mont Faron mardi vers 16 heures et n'a plus donné signe de vie depuis.

[#DisparitionInquietante] @Policenat83 est mobilisée dans la recherche de ce jeune. Ne gênez pas le travail des Policiers, Sécurité Civile.... en vous présentant au Mont-Faron @VilleDeToulon notamment au Funiculaire qui n'est pas gratuit (Fake News). Merci pour vos RT pic.twitter.com/7pNbooQnra — Police Nationale 83 (@PoliceNat83) February 28, 2019

Une équipe cynophile sur le Mont-Faron © Radio France - Christelle Marques