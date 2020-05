Les règles d'accueil changent au commissariat de Châteauroux

Pour une fois, il est bien vu de venir masqué au commissariat ! C'est même recommandé, tant pour votre sécurité que pour celle des agents qui vous accueillent.

Afin de respecter la distanciation sociale, le commissariat ne pouvant accueillir plus de 6 personnes simultanément, il vous est demandé, dans la mesure du possible, de passer par une pré-plainte sur internet avant de vous déplacer. Cela vous permettra d'obtenir un rendez-vous et donc d'éviter de patienter dehors...

Pour déposer une pré-plainte, plusieurs sites vous sont accessibles :

- pour signaler un contenu ou un comportement illicite sur internet : PHAROS, www.internet-signalement.gouv.fr

- pour signaler une malveillance sur internet : cybermalveillance, www.cybermalveillance.gouv.fr

- pour signaler une fraude à la carte bancaire : PERCEVAL , www.service-public.fr

- si vous êtes victime d’une escroquerie : info escroqueries, 0 805 805 817

- si vous êtes victime d’un contentieux commercial : www.economie.gouv.fr/dgccrf