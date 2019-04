Les remontées mécaniques de Val-Cenis condamnés pour la fracture du doigt d'un enfant

Station de Val Cenis, Lanslebourg-Mont-Cenis, France

Les faits remontent en février 2017 sur le domaine de Val-Cenis (Savoie). Un jeune skieur, âgé de 11 ans au moment des faits, a eu le doigt fracturé par la chute d'un glaçon provenant du toit de la gare de départ d'un télésiège.

L'enquête a permis de déterminer les circonstances de cet accident. La Société d'Economie Mixte du Mont-Cenis (SEM) était poursuivie par les parents de l'enfant pour "blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois".

Ce mardi 2 avril, la SEM a été reconnue coupable et responsable de l'accident par le tribunal de police d'Albertville. Elle est condamnée à 1 500 euros d'amende dont 800 euros avec sursis. Et devra verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la famille.